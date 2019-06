CdS - Allan, nuovo assalto del Psg: ancora 60 mln per l'azzurro, ADL irremovibile

Che il Psg abbia un debole per Allan, questo sembra un fatto assodato. Come riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, il club francese avrebbe messo una nuova offensiva per il brasiliano con un'offerta da 60 mln. Irremovibile, però, il presidente De Laurentiis che avrebbe risposto picche alla proposta dei parigini, in attesa di una proposta nettamente superiore.