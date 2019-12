CdS amaro: "Tutto congiura contro Ancelotti, non c'è mai una spinta da cui ripartire"

Napoli caduto in casa contro il Bologna e record negativo di punti in campionato degli ultimi dieci anni. Di questo ha scritto Roberto Perrone, firma del Corriere dello Sport: "Tutto congiura contro la squadra di Carlo Ancelotti, anche l’occhio lungo del Var che non punisce, giustamente, il contatto tra Llorente e Danilo, ma coglie il millimetrico fuorigioco del gigante basco cancellando il gol del pareggio. Come sostiene quella famosa legge, quando le cose vanno male andranno anche peggio. E’ questo l’impasse in cui si trova Carlo Ancelotti. Il calcio non è sempre una scienza esatta e ci vuole un filo di buonasorte. Il Napoli è a meno 17 dall’Inter e a meno 16 dalla Juventus e non gliene va bene una. Ma soprattutto non trova una spinta, un punto da cui ripartire".