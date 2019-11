CdS - Ancelotti può vacillare clamorosamente in caso di brutto ko a Liverpool

La posizione di Carlo Ancelotti potrebbe vacillare clamorosamente in caso di una sconfitta netta sul campo del Liverpool. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come la trasferta di Liverpool sia un autentico spartiacque per il Napoli perchè può spalancare un orizzonte nuovo oppure acuire i disagi. Potrebbe anche verificarsi una spaccatura ancora più forte di adesso che potrebbe schiudere scenari insospettabili.