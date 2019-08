CdS - Ancelotti scende in campo: dopo Manolas, Elmas e Lozano telefonerà ad Icardi

Carlo Ancelotti si spende in prima persona per il mercato del Napoli. L'ha già fatto con Hirving Lozano - scrive il Corriere dello Sport - a partire dallo scorso gennaio: ha telefonato a Manolas, poi ad Elmas, prima ancora si è sentito con il messicano e la percezione - si legge - è che voglia fare la stessa con Mauro Icardi, altro obiettivo per l'attacco partenopea. Ha già il numero in agenda.