CdS - Ancelotti, spunta una clausola: il Napoli può recedere dal contratto con penale a maggio

Allegri, Spalletti e Gattuso erano i nomi degli allenatori contattati da Ancelotti. Notizia riportata ieri dal Corriere dello Sport. Il quotidiano oggi in edicola spiega che De Laurentiis sta sondando il terreno per eventuali scelte drastiche, che non vorrebbe prendere. C'è grande feeling con Ancelotti, c'era stata empatia all'inizio, per questo il patron spera che le cose possano cambiare e che il Napoli possa tornare a fare risultato. Lo stesso Ancelotti - che deve percepire da qui a giugno altri due milioni - non pensa alle dimissioni non per soldi, ma per una questione etica. Pensa ancora che il Napoli possa risollevarsi.

CLAUSOLA - Non solo: il quotidiano fa sapere che il contratto di Ancelotti scade a giugno del 2021 ma entro il 31 maggio il Napoli vanta un diritto opzionale irrevocabile di recesso che prevede il pagamento di una penale pari a 500mila euro. Ma ora la mente è a Udine. Invocando una reazione.