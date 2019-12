CdS - Ancelotti torna a Napoli: nelle prossime ore l'incontro con ADL

Mancano ormai poche questioni burocratiche prima dell'approdo di Carlo Ancelotti all'Everton. L'allenatore di Reggiolo, come riporta oggi Il Corriere dello Sport, oggi tornerà a Napoli per chiudere definitivamente il capitolo partenopeo. Nelle prossime ore - si legge - ci sarà l'incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis per risolvere il vecchio contratto (che ha scadenza giugno 2020). Successivamente Carlo ripartirà subito per Liverpool dove firmerà il nuovo accordo con l'Everton.