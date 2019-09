CdS annuncia il record al San Paolo: "Attesi in 50mila per il Brescia"

Tifosi in massa al San Paolo per assistere a Napoli-Brescia in programma domenica alle ore 12.30. Lo sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come la ferita col Cagliari sia ancora aperta e che per suturarla serve una dose massiccia di affetto pronta ad arrivare. Il quotidiano sottolinea come i biglietti venduti siano già 36mila che aggiunti ai 14mila abbonati danno una proiezione da 50mila spettatori, record stagionale a Fuorigrotta.