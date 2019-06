CdS annuncia: in ritiro il Napoli giocherà in amichevole col Benevento

Una delle amichevoli che il Napoli disputerà in ritiro, in Trentino, sarà contro il Benevento. Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport: le due squadre campane, infatti, vivranno il mese di luglio a pochi chilometri di distanza in quanto i sanniti saranno a Pinzolo. Quale occasione migliore per organizzare un derby amichevole?