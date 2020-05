Cds attacca Conte: "Inaccettabile, il 15 giugno aprono cinema e teatri ma non dà una data al calcio!"

Un errore inaccettabile, titola il Corriere dello Sport in un editoriale di Alessandro Barbano in cui viene sottolineato che, nel giorno in cui i tedeschi riprendono, il Premier nega una data per la ripresa della Serie A. Dal 15 giugno riapriranno teatri e cinema, ma il calcio - si legge - non ha diritto di programmare il futuro, neanche a porte chiuse. L'illogica prudenza di Conte compiace Spadafora, ma "danneggia un'economia preziosa ed offende milioni di tifosi. Un divieto scientificamente incoerente". Ed ancora: "Il Premier può rimediare solo incontrando subito presidenti, Figc e Lega e dimostrando di non essere schiavo di pregiudizi e interessi occulti che hanno eletto il calcio a parafulmine".