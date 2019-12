CdS - Battere il Genk vale oltre 12 mln: tutti i ricchissimi premi della Champions

La Champions è una miniera d'oro: paga 2,7 milioni di euro per la vittoria; 900 mila euro per un pareggio. A ricordarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ricorda come passare il turno significa ritrovarsi in banca un bonifico di 9 milioni e mezzo per gli ottavi e la possibilità poi di incassare altri 10 milioni e mezzo per i quarti, 12 milioni e mezzo per le semifinali, 15 per la finale ai quali, la vincente, aggiungerebbe altri quattro milioni. Cifre importanti per gli azzurri che vincendo con il Genk si troverebbero immediatamente 12 milioni e duecentomila euro tra premio vittoria e premio per l'accesso agli ottavi.