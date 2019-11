CdS - Brutta notizia per Ancelotti: difficile recupero per Fabiàn. Novità su Insigne

Niente Liverpool per Fabian. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, lo spagnolo non verrà rischiato per la sfida agli inglesi dopo l’affaticamento muscolare che lo ha tenuto ai box già nella sfida con il Milan. Out anche Arek Milik, che resterà a Castel Volturno procedendo nel percorso di recupero. La buona notizia arriva da Insigne, che ha del tutto assorbito la botta al gomito che lo aveva costretto ad uscire contro il Milan.