CdS - Callejon chiamato ad una scelta di vita: ADL ha proposto un biennale, le cifre

Resta tutto da decifrare il futuro di Josè Callejon. Il contratto dello spagnolo, come noto, è in scadenza 2020, ed è chiaro che i prossimi mesi saranno cruciali per capire quale sarà il destino dell'attaccante azzurro. Come riportato oggi da Il Corriere dello Sport, il Napoli ha già fatto pervenire all'ex Real Madrid un'offerta per restare all'ombra del Vesuvio: biennale a 3 mln all'anno (le stesse cifre attuali), e Callejon che si troverà di fronte ad una scelta di vita.