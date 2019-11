CdS - Callejon-Mertens, l'ammutinamento post Salisburgo può favorire la partenza per la Cina

La situazione in casa Napoli resta delicata. Dopo l'ammutinamento post Salisburgo, sembra chiaro che nel corso dei prossimi mesi la società dovrà capire come normalizzare un ambiente caldo e che rischia di avere altri sussulti. Possibile che il processo per portare nuovo equilibrio all'interno dello spogliatoio possa passare anche attraverso la cessione di qualche giocatore che si è reso protagonista della sommossa di mercoledì sera. Secondo quanto riporta questa mattina Il Corriere della Sport, Callejon e Mertens restano dunque fortemente sul piede di partenza: oltre al ruolo avuto nel corso dell'ammutinamento, i due azzurri da tempo sono nel mirino dei club cinesi dello Shangai e del Dalian, ed ovviamente se dovesse partite un processo di "epurazione", le trattive per portare lo spagnolo ed il belga in Cina potrebbero avere un agevolamento.