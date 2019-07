CdS - Callejon risorsa infinita, Gaetano 'faccia di bronzo'

Napoli dominante contro il Liverpool e giudizi tutti positivi per gli azzurri. Nelle sue pagelle il Corriere dello Sport rimanda solo Hysaj (voto 5,5) mentre esalta la prestazione del migiore in campo, Lorenzo Insigne valutato con un 8 pieno. Da sottolineare le valutazioni di tre azzurri: il nuovo acquisto Di Lorenzo, il giovanissimo Gaetano e l'inesauribile Callejon. Queste le loro pagelle.

Di Lorenzo 6,5 - Nessun timore, nessun tremore. Entra subito in partita, annullando Wijnaldum prima e Oxlade-Chamberlain poi. In futuro, attaccherà di più. Stavolta lo fa bene in un paio di occasioni.

Gaetano 6,5 - Al ragazzino non manca una bella faccia di bronzo, non si intimorisce davanti e in mezzo a tanti campioni, anzi. E’ autorevole nelle scelte e preciso nei passaggi.

Callejon 7 - Un’ora da regista, di quelli veri, di quelli che guidano la mano-vra, che lanciano, che vedono il gioco e poi contengono, aiutano la squadra, la proteggono. Poi torna sulla fascia. Per il Napoli, è una risorsa infinita.