CdS - Champions fondamentale: con ottavi e future qualificazioni pronti circa 50mln per il Napoli

Il Napoli è a cinque punti dal quarto posto che garantirebbe l'accesso alla prossima edizione di Champions League. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea l'importanza di tagliare tale traguardo. Sono tanti gli introiti Uefa, fondamentali per la crescita del club azzurro. Il quotidiano ricorda che sono pronti subito 15 milioni e 250mila euro nella fase a gironi, poi 2 milioni e 700mila per vittoria e 900mila per il pareggio. E ancora: 15 milioni e 500mila per il ranking storico. Il Corriere conclude ricordando che l'accesso agli ottavi e le eventuali qualificazioni successive permetterebbero al Napoli di poter gestire una cinquantina di milioni. La Champions è un capitale.