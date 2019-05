CdS - Chelsea-Juve, che intreccio: i Blues pensano ad Allegri se Sarri va a Torino

Che intreccio in panchina tra Chelsea e Juventus. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, con Maurizio Sarri che può lasciare Londra per approdare a Torino, c'è un altro allenatore italiano che, di fatto, potrebbe compiere il tragitto inverso. C'è infatti Massimiliano Allegri, tra i candidati al posto che l'ex tecnico del Napoli lascerebbe libero.

Il livornese non è il nome più quotato, anche perché non sarebbe facile convincerlo, con il mercato bloccato per la prossima estate. Però Frank Lampard si è tirato fuori e rimarrà al Derby County, John Terry si candida ma il Chelsea non raccoglierà. C'è Laurent Blanc in prima fila, poi anche Julen Lopetegui. E Allegri: il Made in Italy, d'altra parte, è sempre andato forte per Abramovich.