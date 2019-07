CdS - Con Pepè Ancelotti punta tutto sul 4-2-3-1, Icardi riapre l'idea 4-4-2

Pepè e Mauro Icardi: sono i due attaccanti indicati come “uomini copertina” del mercato azzurro dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano sottolinea come dal punto di vista tattico il Napoli cambierebbe a seconda del calciatore che alla fine arriverà in azzurro: “Con Icardi il Napoli potrebbe sia puntare sul 4-2-3-1, con l’argentino unica punta di riferimento davanti al tris di trequartisti, sia proseguire sulla vecchia strada del 4-4-2: in coppia con Mertens o con Milik. Se arrivasse Pepé, spunto micidiale in progressione e capacità di stringere e concludere o rifinire anche dal fondo, Carletto sarebbe invece più orientato sul 4-2-3-1; con il francesino di sangue ivoriano largo a destra (anche se sa adattarsi da centravanti)”.