CdS contro Ancelotti: "Non fa la differenza, oggi la classifica è un pianto greco"

Le colpe sono da dividere tra tutti, allenatore e calciatore. Ma il Corriere dello Sport sperava di vedere maggiormente la mano di Ancelotti sulla squadra azzurra, così dopo la debacle dell'Olimpico si scaglia contro il tecnico di Reggiolo: "Il Napoli ha un ritorno modesto da troppi singoli e non diventa squadra quando dovrebbe. La differenza Fonseca-Ancelotti è questa. Se sbanda Mario Rui, lo seguono in tre o quattro (Callejon, Mertens, Fabian, Insigne), troppi. Il concetto dovrebbe comprendere la continuità che il Napoli colpevolmente non ha. E la classifica oggi è un pianto greco".