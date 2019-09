CdS e l'assetto Champions: "Non è da escludere Maksimovic terzino destro"

Dubbi di formazione per Carlo Ancelotti in vista della sfida al Liverpool. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, non è da escludere la presenza di Maksimovic a destra con il famoso assetto Champions già utilizzato lo scorso anno. A centrocampo torna Allan, con Fabian in vantaggio su Zielinski. A sinistra ritorna Lorenzo Insigne.