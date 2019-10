CdS e la carta a sorpresa: "Younes è deluso, con l'Hellas può arrivare la grande opportunità"

Amin Younes cerca spazio e spera di trovare una maglia dal primo minuto nella sfida contro l'Hellas. Sull'esterno ex Ajax scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "In quest'ottica, non è esclusa la sorpresa Younes, finora in campo soltanto per 10 minuti. Il tedesco, protagonista di un ottimo finale di precedente stagione, è uno dei giocatori più delusi del momento: non gioca, non sta giocando, e dunque ha una voglia pari a quella di Arek. Il Verona è in arrivo, magari anche le grandi opportunità: non resta che buttarla dentro".