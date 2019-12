CdS - Ecco il 4-3-3 di Ringhio: può tornare Hysaj titolare a sinistra

Nei giorni scorsi con l'arrivo di Gennaro Gattuso al Napoli si era ventilata una sorta di epurazione per alcuni dei giocatori che nel recente passato erano entrati in conflitto con la società. Su tutti Insigne, Callejon e e Mertens. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, il primo Napoli del nuovo corso contro il Parma dovrebbe prevedere almeno due di questi tre giocatori dal primo minuto, ovvero il capitano e l'ex Real Madrid come esterni nel 4-3-3. Per il resto della formazione Allan dovrebbe essere il perno del tridente di centrocampo, completato da Zielinski e Fabian Ruiz, mentre in difesa Hysaj dovrebbe essere dirottato sulla fascia sinistra con Di Lorenzo sempre più imprescindibile sull'out opposto.