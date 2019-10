CdS ed il retroscena su Lozano: "Napoli aveva provato a fargli saltare il match con Panama"

Il Napoli attende di conoscere le condizioni di Hirving Lozano, uscito malconcio dalla sfida del suo Messico contro Panama. Una gara che il Napoli avrebbe volentieri evitato che l'attaccante disputasse, come svelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "I giocatori sono quasi tutti eguali, vorrebbero giocare sempre, però il Napoli aspetta, osserva, verifica, ascolta e poi procede: infortunio procuratosi in quell’amichevole, Panama-Messico, che il Napoli aveva provato, con discrezione, ad evitare a Lozano: non c’è stato niente da fare, “el tata”» Martino e la sua Federazione non hanno voluto rinunciare a “el chucky” e il destino (e gli aerei poi) hanno fatto il resto”.