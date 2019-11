CdS - Fabian, solo panchina a Liverpool. Manolas farà di tutto per partire dal 1'

Il Corriere dello Sport fa il punto sugli infortunati di casa Napoli in vista della trasferta di Liverpool. Arek Milik lavora per tornare quanto prima dal problema alla zona addominale, mentre l'affaticamento di Fabian Ruiz lo costringerà probabilmente a restare in panchina anche ad Anfield. Quindi Kostas Manolas: il greco è stato spesso fuori in questo avvio di stagione, sente ancora qualche dolore al torace ma contro i Reds farà di tutto per esserci.