CdS - Finita l'era dei titolarissimi: Ancelotti sceglie una nuova gerarchia per la formazione

Dopo il ko col Bologna, Ancelotti potrebbe fare scelte diverse in chiave formazione. Non c'è più spazio per i titolarissimi, le gerarchie cambieranno, andrà in campo chi dimostrerà di avere un'anima e non solo i più bravi. Lo racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui il Napoli può ancora riproporre il 4-3-3, magari con Elmas play davanti alla difesa, ma giocherà chi merita, chi lo dimostra in settimana, non chi lo fa di solito. Per Ancelotti, ora, è soprattutto una questione di cuore.