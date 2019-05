CdS - Futuro Inglese da decidere: il Bologna ci pensa

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Bologna tirando in ballo anche il nome di Roberto Inglese. La società sta già studiando i rinforzi per il futuro, 4-5- giocatori da inserire in rosa. Due difensori, un centrocampista centrale e una prima punta. Tra i nomi caldi ci sono Roberto Inglese, che tornerà al Napoli dal prestito al Parma e che piace anche all'Atalanta. Pista che resta difficile, vista l'alta valutazione che il Napoli fa dell'ex attaccante del Chievo.