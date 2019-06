Cds - Ghoulam, la rinuncia alla Coppa d'Africa non è stata indolore ma avrebbe rovinato il piano per il recupero

Faouzi Ghoulam ha rinunciato alla Coppa d’Africa per concentrarsi sul suo recupero. L’edizione odierna del Corriere dello Sport spiega come il terzino azzurro ne ha parlato anche con la dirigenza e lo staff medico azzurro. Il quotidiano sottolinea come tale rinuncia non è stata indolore per Ghoulam.”Avrebbe voluto esserci, ma una competizione del genere probabilmente avrebbe mandato a carte quarantotto il programma da seguire per l’agognato e definitivo recupero”, si legge sul quotidiano.