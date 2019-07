CdS - Ghoulam rinuncia a parte delle ferie, l'algerino vuole arrivare al top a Dimaro

Faouzi Ghoulam farà di tutto per arrivare in piena forma al ritiro di Dimaro e mettersi a disposizione di Carlo Ancelotti. Dopo aver rinunciato alla partecipazione con la sua Algeria alla Coppa d'Africa, come riporta oggi Il Corriere dello Sport, il giocatore ha rinunciato anche a parte delle sue ferie, per potersi allenare ed essere subito pronto per la nuova stagione.