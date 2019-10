CdS - Giacomelli e Banti spargono veleno al San Paolo: con la scena madre inquinano lo spettacolo

L'edizione odierna del Corriere dello Sport commenta così l'arbitraggio di Piero Giacomelli dopo il rigore negato al Napoli: "L'arbitro e il Var Banti - si legge - entrano in scena al 41' della ripresa per spargere veleno nel San Paolo. La scena madre, quella che resta scolpita in uno stadio che s'infiamma, finisce per inquinare quello spettacolo visibile a occhio nudo". Chiaro il riferimento al contatto tra Llorente e Kjaer, rigore netto per tutti, tranne per due persone: l'arbitro e il var, Giacomelli e Banti.