CdS - Giovedì incontro con Llorente per discutere ingaggio e contratto: ammorbidite le richieste del basco

Nome caldo in chiave Napoli quello di Fernando Llorente. L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla così dell’attaccante, che avrebbe ammorbidito le richieste iniziale sull’ingaggio (richiesta iniziale da 4 milioni a stagione per un triennale). Giovedì, spiega il quotidiano, i suoi agenti hanno in programma un incontro con il Napoli per affrontare proprio la questione ingaggio e la durata del contratto, con il club azzurro che resta sempre in attesa di capire come finirà la telenovela Icardi.