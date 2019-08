CdS - Giuntoli mago delle cessioni: incassati 126 mln, percentuali anche su future rivendite

Un mercato in uscita molto ricco per il Napoli in questa sessione estiva. Come ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, sono già partiti dieci calciatori ed è possibile che nelle ultime ore ne vadano via altri: in primis Chiriches e Tonelli. Il quotidiano spiega che al momento le cessioni hanno portato 126,5 milioni nelle casse azzurre, con il club che ha inserito anche delle clausole in suo favore in caso di futura rivendita di alcuni calciatori, come nel caso di Rog con una percentuale del 40%.