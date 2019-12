CdS - Giuntoli studia la formula per avere Torreira: c'è il gradimento del calciatore

Il Napoli studia la formula giusta per trovare l'intersa con l'Arsenal per Lucas Torreira. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il direttore sportivo Giuntoli sta cercando di capire se i Gunners siano disponibili a dialogare per un prestito, l’opzione più praticabile e anche più vantaggiosa per il Napoli. Si legge sul quotidiano: "Siamo comunque all’approccio e quel che emergerà non si può prevedere: però Torreira in Italia ci tornerebbe, ne avrebbe voglia, non è soddisfatto di questa sua esperienza Oltremanica ed ha il desiderio di avvertire l’allegria".