CdS - Haaland, ci prova la Juve: forte concorrenza, c'è anche il Napoli

Erling Haaland resta uno degli oggetti del desiderio per le prossime finestre di mercato. Come riportato oggi da Il Corriere dello Sport, la Juventus di Agnelli ci starebbe pensando seriamente, nella speranza di poterlo avere in bianconero battendo una copiosa concorrenza. In Inghilterra - infatti - ci sono City e United, mentre in Italia il Napoli di De Laurentiis. Il prezzo del giocatore si attesterebbe intorno agli 80 mln, ma con la mediazione dell'agente Raiola (sulla quale potrebbe contare anche il Napoli), il club bianconero spera di abbassare le richieste del Salisburgo.