CdS - Hysaj ha l'accordo economico con la Roma, ADL ha bloccato il trasferimento

La Roma è sempre in pole position per Hysaj. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come la richiesta del Napoli sia di almeno 20 milioni. Il quotidiano segnala inoltre che l'infortunio di Malcuit complica la partenza dell'albanese, che ha da tempo l’accordo con il giocatore con un ingaggio che si aggira intorno ai 2,5 milioni a stagione. Hysaj spinge per l'addio, ma per ora De Laurentiis ha bloccato qualsiasi ipotesi di trasferimento.