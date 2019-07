Tra Napoli e Juventus Mauro Icardi sceglierebbe i bianconeri. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega però come Ancelotti non disdegnerebbe avere sia James che Icardi, sottolineando come bisognerà aspettare la fine di luglio per avere novità sul futuro del bomber argentino ormai messo alla porta dall’Inter.