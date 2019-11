CdS - Il 4-3-3 è stato una tentazione per Ancelotti: ecco perché ha accantonato l'idea

Il 4-3-3 è stata una tentazione per Carlo Ancelotti, un'idea che ha accarezzato nel corso di questa sosta. Ma a San Siro con il Milan sarà ancora 4-4-2 (o 4-4-1-1, cambia poco), sebbene più compatto, probabilmente con quattro centrocampisti in mediana. L'allenatore azzurro ha fatto emergere una voglia di rimescolare le carte, ma l'ipotesi è stata accantonata, magari anche perché qualcuno l'avrebbe interpretata come un segnale di debolezza. A riportarlo è il Corriere dello Sport.