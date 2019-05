CdS - Il colpo Lozano può essere finanziato dal tesoretto: Rog e Inglese sul mercato

Prima di investire grandi cifre, il Napoli cercherà di valutare cosa fare con il mercato in uscita e con i calciatori che rientreranno dai vari prestiti. Una strategia chiara, riassunta in maniera fedele dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla anche del colpo Lozano: “Rog rientrerà dal Siviglia, Inglese ha fatto bene al Parma ed ha un suo mercato. E magari se il mercato darà consenso economico, sarà anche possibile regalarsi Hirving Lozano del PSV”. Chiaro come l’attaccante resti un obiettivo, ma prima il Napoli spera di monetizzare con la cessione di qualche calciatore ormai fuori dal progetto tecnico.