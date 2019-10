CdS - Il Dalian di Benitez si fa avanti per Callejon: proposta di tre anni allo spagnolo, le ultime

Dalla Cina sembra siano pronti a fare la spesa in casa Napoli. Oltre a Dries Mertens, un altro azzurro finito al centro dell'attenzione del mercato cinese è Josè Callejon: secondo quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, il Dalian di Benitez si sarebbe fatto sotto per il giocatore spagnolo con una proposta di tre anni della quale - però - le cifre non sono ancora state svelate. Chiaro che De Laurentiis farà di tutto per cercare di evitare la partenza di Callejon.