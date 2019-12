CdS - Il Napoli ci riprova: due vecchi obiettivi per rinforzare la mediana

Il Napoli lavora al futuro ma anche al presente. Sul mercato, per gennaio, ha individuato nel terzino sinistro e nel centrocampista i ruoli da rinforzare. L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivela che i nomi per la mediana sono due: uno è Lucas Torreira (23) dell'Arsenal, l'altro è Stanislav Lobotka (25) del Celta Vigo. Due giocatori che il Napoli aveva seguito anche in passato. Il primo, ex Samp, non trova più molto spazio coi Gunners e tentarlo ora sarebbe più agevole rispetto al passato. Il secondo, pupillo di Giuntoli, è stato sponsorizzato più volte da Hamsik. In passato solo la clausola monstre aveva frenato la volontà del Napoli di acquistarlo. Ora, per uno dei due, la società azzurra potrebbe riprovarci.