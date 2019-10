CdS - Il Napoli continua a monitorare Almendra, l'asse Giuntoli-Burdisso ancora acceso

Augustin Almendra è stato tra i giocatori maggiormente accostati al Napoli nel corso della scorsa finestra di mercato. Il centrocampista argentino, però, è rimasto a Buenos Aires, dando modo a Giuntoli di puntare su altri elementi come Elif Elmas. Come riporta oggi Il Corriere dello Sport, l'interesse del club partenopeo per il centrocampista del Boca Juniors sembra tutt'altro che svanito: nelle scorse settimane, infatti, Burdisso è stato al San Paolo per assistere al match tra Napoli e Liverpool, ed incontrando Giuntoli è chiaro che tra gli argomenti di discussione ci sia stato proprio Almendra. Il profilo del giocatore, dunque, rientra ancora nei database del Napoli che continua a seguirlo e monitorarlo.