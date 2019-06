CdS - Il Napoli continua a seguire Toljan: c'è il gradimento di Ancelotti, la situazione

Jeremy Toljan (23) è uno dei giocatori che il Napoli segue da diversi mesi. Dopo l'ultima stagione in Scozia con la maglia del Celtic (ed un campionato vinto), il giocatore tornerà al Borussia Dortmund dopo il prestito, ed il suo destino è tutto da definire. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli continua a seguire il terzino destro, che piace anche a Carlo Ancelotti. In casa Napoli, però, sarà necessario prima imbastire le cessioni.