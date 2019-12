CdS - Il Napoli ha scelto Torreira: svelata l'offerta all'Arsenal, attesa risposta

Il Napoli ha le idee chiare per il regista da acquistare a gennaio. È Lucas Torreira l'obiettivo principale. Piace il 23enne centrocampista dell'Arsenal che la società azzurra aveva seguito già dai tempi della Sampdoria. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Napoli ha già definito la strategia per convincere i Gunners a cederlo. La volontà del Napoli è quella di richiedere il calciatore in prestito con obbligo di riscatto, un modo per impegnarsi ma posticipando l'investimento di qualche mese. L'Arsenal riflette e il Napoli spera in una risposta positiva. Per una serie di motivi Torreira è ritenuto profilo ideale per coprire il vuoto del regista a centrocampo.