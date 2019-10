CdS - Il Napoli punta Nunez per la difesa: piace a Giuntoli, si proverà a trattare sulla clausola

Cristiano Giuntoli continua a seguire il mercato internazionale, alla ricerca di giocatori che possano incrementare l'importanza della rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Come riporta l'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, il nome nuovo per la difesa azzurra è quello di Unai Nunez (22), difensore dell'Athletic Bilbao che piace al ds azzurro ma che, al momento, non ha trovato abbastanza spazio con i baschi. Giuntoli - si legge - proverà a lavorare sulla clausola rescissoria di 30 mln del giocatore spagnolo per cercare di portarlo alla corte di Ancelotti.