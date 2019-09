CdS - Il Napoli rivede quota 100: ha una media gol superiore alla miglior stagione di Sarri

Per quattro anni consecutivi il Napoli ha superato i 100 gol in campionato: dal 2013-14 al 2016-17. Nell'ultima stagione con Maurizio Sarri e nella prima con Carlo Ancelotti, però, rispettivamente 97 e 92 gol, dunque sotto quota 100. A ricordarlo è il Corriere dello Sport, che fa una proiezione per questa annata: sono già 11 i gol messi a segno in 4 gare, con una media addirittura superiore a quella dei 115 gol della stagione 2016-17. Di conseguenza il Napoli, mantenesse questi numeri, potrebbe siglare un nuovo primato.