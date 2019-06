CdS - Il Real Madrid tenta ADL per Koulibaly: solo con i 150 mln della clausola può muoversi

Nuovi spifferi sull’interesse del Real Madrid per Kalidou Koulibaly. A riportarli è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come gli spagnoli siano tornati a bussare alla porta del Napoli per il difensore consapevoli che a De Laurentiis piacciano Ceballos, Llorente e Theo Hernandez. La posizione di De Laurentiis, spiega il quotidiano, resta ferma sull’assoluta incedibilità del calciatore a meno che il Real Madrid non voglia versare l’intero ammontare della clausola di 150 milioni.