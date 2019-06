CdS - Il Wolverhampton su Vinicius: c'è la mediazione di Mendes, pronta una proposta importante

Dopo una buona stagione divisa tra la maglia del Rio Ave in Portogallo e Monaco in Francia (in totale 16 gol e 4 assist), per Vinicius (24) sarebbe pronta una nuova avventura, questa volta in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Wolverhampton sarebbe intenzionato a mettere le mani sull'attaccante di proprietà del Napoli. Grazie alla regia di Jorge Mendes (che già sta lavorando con il club partenopeo per l'operazione James), il Wolverhampton sarebbe pronto a mettere sul piatto be 20 mln di euro.