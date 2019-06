CdS - Inglese la prima scelta del Bologna, spaventa la cifra richiesta dal Napoli

Roberto Inglese continua a essere la prima scelta di Sinisa Mihajlovic per il Bologna. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega però le difficoltà dell'affare: "Almeno a oggi i responsabili dell’area tecnica del Bologna non possono accontentarlo per quella che è stata la prima sparata di Aurelio De Laurentiis, 30 milioni di euro tondi tondi. Inutile nascondere che Sabatini sarebbe anche pronto ad aspettare tempi migliori sapendo bene che questa cifra sarà destinata obbligatoriamente ad abbassarsi (ora sarebbe di 25), ma di quanto poi si abbasserà?"