CdS - Insigne e il Napoli vogliono continuare insieme: da stabilire i termini del rinnovo

Lorenzo Insigne e il Napoli, un matrimonio che deve continuare. Tramite il rinnovo di contratto? Non per adesso, anche se in questi giorni se ne sta parlando molto. In realtà già da un po' ci sono stati contatti con Mino Raiola per un prolungamento contrattuale, ma non sono stati stabiliti i termini. La cosa importante, comunque, è che la volontà di andare avanti insieme c'è già da un po' da ambo le parti, per questo non dovrebbe essere un problema grande trovare l'accordo.