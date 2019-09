CdS - Insigne, Italia a rischio: in giornata saranno valutate le sue condizioni

Le condizioni di Insigne da valutare per le sfide in programma per l’Italia contro l’Armenia e la Finlandia, valide per le qualificazioni ad Euro 2020. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come Lorenzo sia uscito dopo il primo tempo di Juve-Napoli per un risentimento al flessore destro. Secondo il quotidiano le condizioni di Insigne verranno valutate oggi a Bologna dal professor Ferretti, capo dello staff medico della Nazionale.