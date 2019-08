CdS - James, il Napoli si affida a Mendes: Atletico defilato, slitta la deadline

Il sogno di mercato del Napoli risponde al nome di James Rodriguez (28), considerato ancora tra i principali obiettivi per puntellare l'attacco azzurro. Il colombiano è in rotta con il Real Madrid, andrà quasi sicuramente via, ma il club spagnolo continua a chiedere oltre 40 milioni per lasciarlo andare. Secondo il Corriere dello Sport, proprio per questo la deadline si allungerà, slitterà a fine mercato, ma è a Ferragosto che Florentino Perez farà il punto della situazione: senza acquirenti, potrebbe anche sottostare alle condizioni del Napoli, che restano quelle del prestito con diritto di riscatto.

Ci pensa Mendes? - E' questa la speranza di Aurelio De Laurentiis. Il presidente partenopeo ha affidato il lavoro sporco a Jorge Mendes, agente dell'ex Bayern Monaco, che potrebbe convincere la dirigenza blanca. Serve un ultimo intervento deciso per indirizzare questa trattativa, ancora aperta, fondata soprattutto sulla voglia d'azzurro dello stesso James. L'Atletico - si legge - ad oggi appare defilato.