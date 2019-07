CdS - James, interesse dell'Atletico insidia concreta: ma lo scoglio è la volontà del colombiano

Quello dell'Atletico Madrid è un interesse concreto per James Rodriguez, obiettivo numero uno per il Napoli di Ancelotti. Come scritto oggi da Il Corriere dello Sport, i colchoneros restano un'insidia per la trattativa che, però, si va a scontrare con la volontà ferma del colombiano di voler raggiungere Ancelotti in azzurro.